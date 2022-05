Gruppo IAG ordina 50 B737 e ne opziona 100

Boeing

(Teleborsa) - Il gruppo IAG ha siglato un nuovo ordine conper, con un’opzione per altri 100 aeromobili.L’ordine per i primi 50 velivoli che saranno impiegati per le operazioni di corto raggio delle compagnie aeree di proprietà del gruppo, ha una prezzi di listino, ma l'operazione di acquisto è stata soggetta a uno sconto significativo il cui valore non è stato comunicato.Il modello più grande della famiglia, il B737-10 può accogliere fino a 230 passeggeri in una configurazione a classe singola ed è in grado di coprire una distanza fino a 3.300 miglia.