G Rent, accordo con Philipp Plein per gestione appartamenti super lusso

(Teleborsa) -, proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso e quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un, fashion brand internazionale di top luxury, per la gestione in service apartments di super lusso in. L'operazione riguarda la gestione in esclusiva fino al 2035 di 2 buildings, ciascuno di una superficie di almeno 3 mila metri quadri, in aree residenziali di pregio nelle due principali città italiane.Le buildings saranno realizzate con il, coadiuvato dai suoi architetti, con un layout che rifletterà lo stile e la brand identity del marchio Philippe Plein. L'intesa, definita come "" afferma il marchio Plein in questo nuovo segmento di business e rafforza la linea di business "build to rent" appena lanciata da G Rent."Abbiamo deciso in maniera strategica di realizzare questa partnership con uno dei marchi più esclusivi del panorama internazionale, riconosciuto come tra i più solidi e dal maggiore potenziale di crescita del comparto del top luxury, il cui", ha commentatodi G Rent, aggiungendo che il progetto "consentirà di implementare ulteriormente la nostra offerta di Luxury Houses, dedicata a una clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent".