L'Ecopillola di Andrea Ferretti: cosa succederà ai tassi di interesse?

(Teleborsa) -è stata costretta a, e della guerra in Ucraina, ma si prospetta entro quest'anno il, a causa della continua accelerazione dell'inflazione. Una manovra che l'Istituto di Francoforte dovrà effettuare con prudenza, persull'economia. Tutto questo è al centro dell'ultima, economista e docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli."Poiché ciò che sta accadendo oggi in ucraina non deve farci perdere di vista l'evoluzione dello scenario economico globale - afferma Ferretti - è il caso di fare alcune considerazioni partendo proprio dalle previsioni di primavera della Commissione Europea appena elaborate. E come sempre andiamo per punti"."A seguito della crisi energetica, laha di fatto dimezzato le previsioni dicontro un +4% stimato dalla Commissione a febbraio scorso. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione prevede una crescita nel 2022 del 2,4% per cento, crescita che però dovrebbe ridursi nel corso 2023 a un +1,9%. Da evidenziare però ched'Europa: ci saranno Paesi come la Germania che cresceranno meno di noi un +1,6% e Paesi che avranno delle performance decisamente migliori delle nostre, come la Francia con un +3,1% e la Spagna con un +4% e soprattutto il Portogallo con è +5,8%"."Sul fronte dell'inflazione, le previsioni di primavera indicano, che dovrebbe scendere al 2,7% nel 2023, una previsione forse un po' ottimistica"."Partendo proprio da questi dati sull'inflazione, diventa fondamentale, sia per le imprese che per i privati, cercare di capire. Al riguardo ritengo che, la BCE davanti a un'inflazione lievitata ad oltre 6% contro un target del 2%, sarà costretta a procedere nel corso del 2022 ad un aumento dei tassi. Verosimilmente, potremmo trovarci già di fronte ad unnel corso del. Tuttavia, qualora la fiammata inflazionistica dovesse innescare, la BCE potrebbe essere costretta ad alzare i tassi, fin dall'inizio, di"."Ritengo comunque chedella BCE sarà comunquee questo per il semplice fatto che è vero che un aumento dei tassi potrebbe in qualche modo contenere l'inflazione, ma è anche vero che rappresenta una secchiata di acqua gelida su un'economia già in affanno. Si tratta solamente di ipotesi perché ovviamente tutto dipende dall'imponderabile evoluzione dello scenario bellico".