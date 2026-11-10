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Tassi, BCE verso rialzo a dicembre? Cosa ha detto Lane

"Se il quadro informativo di cui disporremo a dicembre dovesse coincidere esattamente con quello attuale, ritengo che sarebbe prudente procedere a un rialzo"

Economia
Tassi, BCE verso rialzo a dicembre? Cosa ha detto Lane
(Teleborsa) - Qualora i dati non dovessero cambiare nelle settimane a venire, la Banca centrale europea dovrebbe aumentare nuovamente i tassi di interesse nella sua prossima riunione. Lo ha dichiarato il capo economista Philip Lane a Bloomberg Television.

Tassi, BCE verso rialzo a dicembre?

Pur osservando che il prezzo del petrolio "può subire forti oscillazioni" da qui a dicembre, Lane ha evidenziato che, entro la fine dell'anno, l'inflazione si attesterà probabilmente "poco al di sopra" del 4%, con un'accelerazione prevista per i prezzi dei generi alimentari e per l'inflazione core (al netto di energia e alimentari), in particolare nel primo trimestre del prossimo anno.

Cosa ha detto Lane

Se il quadro informativo di cui disporremo a dicembre dovesse coincidere esattamente con quello attuale, allora ritengo che sarebbe senz'altro prudente procedere a un rialzo", ha affermato. "Per quanto riguarda il picco dell'inflazione, dobbiamo aspettarci ancora degli sviluppi", ha aggiunto.

Questa mattina, anche Christopher Waller, membro del consiglio dei governatori della Fed, aveva annunciato di essere favorevole a un rialzo dei tassi di interesse a dicembre, avvertendo che, se l'inflazione dovesse continuare ad accelerare, sosterrebbe un incremento di mezzo punto percentuale per tutelare la credibilità della banca centrale.

E la Fed?

Lo riporta Bloomberg spiegando che la posizione espressa da Waller rappresenta, finora, l'argomentazione più decisa da parte di un esponente della Fed: i responsabili della politica monetaria non solo dovrebbero alzare i tassi a dicembre, ma potrebbero doverlo fare in misura superiore al quarto di punto previsto dai mercati.

"Diciamolo chiaramente: i dati sull'inflazione di settembre sono stati negativi", ha sottolineato Waller. "Non c'è stato alcun aspetto positivo. L'inflazione basata sulla spesa per consumi personali (PCE), l'indicatore attentamente monitorato dal FOMC, è aumentata dello 0,5% su base mensile a settembre e del 3,7% rispetto ai 12 mesi precedenti. L'inflazione PCE core, escludendo i prezzi di alimentari ed energia, è aumentata dello 0,3% a settembre e del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Entrambi questi valori sono troppo elevati e sono particolarmente preoccupato per l'ampiezza degli aumenti dei prezzi".
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