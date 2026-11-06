Lane (BCE), opportuno raccogliere dati fino a dicembre per poi decidere cosa fare sui tassi

(Teleborsa) - La BCE sta esaminando tutti i dati in arrivo prima dell'ultima riunione dell'anno dedicata ai tassi di interesse. Lo ha dichiarato il capo economista Philip Lane
venerdì a Francoforte, mentre i mercati continuano a propendere per un rialzo.
I responsabili della politica monetaria hanno ritenuto opportuno "raccogliere le informazioni da qui a dicembre, per poi decidere cosa fare in quel mese", ha affermato Lane.
Sebbene il mese scorso la BCE abbia mantenuto invariato
il costo del denaro, i suoi esponenti lasciano intendere la volontà di procedere a un nuovo aumento a dicembre. A ottobre, l'inflazione ha raggiunto un livello doppio
rispetto all'obiettivo del 2% fissato dalla BCE, mentre la crescita economica nel terzo trimestre si è attestata su un solido 0,4%.