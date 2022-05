USA, PMI Manifattura maggio in calo a 57,5 punti

(Teleborsa) - Resta in fase di espansione, ma registra a maggio una decelerazione. La stima flash sull'indice PMI elaborato da S&P Global indica infatti un livello di, in diminuzione dai 59,2 punti di aprile e uguale alle attese degli analisti (57,5 punti), risultando il dato inferiore degli ultimi tre mesi. L'indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.In calo anche l'indice del. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica un valore di, sempre nel mese di maggio, rispetto ai 55,6 di aprile e ai 55,2 del consensus. Il PMIsi attesta così adai 56 precedenti, il dato inferiore degli ultimi quattro mesi.“I primi dati dell'indagine di maggio indicano che- ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence - La crescita è rallentata dal picco di marzo, in particolare nel settore dei servizi, poiché la domanda repressa in seguito alla riapertura dell'economia (dopo l'ondata Omicron) ha mostrato segni di declino. Le aziende riferiscono che la domanda sta risentendo delle".“I produttori, in particolare, riferiscono anche chedalla carenza di offerta, sebbene questi colli di bottiglia abbiano mostrato ulteriori incoraggianti segnali di allentamento - ha aggiunto - Nonostante tutti i venti contrari che devono affrontare le imprese, i dati del sondaggio rimangono indicativi della crescita dell'economia a un tasso annualizzato del 2%, il che sta anche. Tuttavia, le pressioni sui costi sono aumentate a un livello che, insieme ai dati incoraggianti sulla produzione e sull'occupazione, alimenterà ulteriori speculazioni sulla necessità di ulteriori aumenti aggressivi imminenti dei tassi".