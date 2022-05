Imvest, diminuisce la perdita nel 2021

Imvest

(Teleborsa) -, società attiva nel settore immobiliare e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 conpari a 2.812 migliaia di euro (1.421 migliaia nel 2020), unpari a 5.363 migliaia di euro (1.473 migliaia nel 2020), unpari a -876 migliaia di euro e unpari a -5.298 migliaia di euro (-7.035 migliaia nel 2020).Laè attiva (cassa) per 52.215 di euro (passiva ovvero debito per 1.022.313 nel 2020) e composta de debiti finanziari per 392.680 euro e disponibilità liquide per 444.895 euro. Ilè pari a 370.777 euro (2.903.946 nel 2020) principalmente per effetto del risultato dell'esercizio.