Big Lots, perdita trimestrale per pressione inflazione su consumatori

Big Lots

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount che gestisce oltre 1.400 negozi in 47 stati, ha registrato unadi 11,1 milioni di dollari, o 0,39 dollari, nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 aprile 2022), che si confronta con una guidance della società (fornita il 3 marzo 2022) di un utile netto per azione compreso tra 1,10 e 1,20 dollari. L'utile netto per il primo trimestre dell'anno fiscale 2021 era stato di 94,6 milioni di dollari, o 2,62 dollari per azione.Lesono state pari a 1,37 miliardi di dollari, in diminuzione del 15,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e in aumento del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2019. Il calo rispetto allo scorso anno è stato determinato da una diminuzione delledel 17% (con l'azienda che aveva registrato un aumento delle vendite comparabili dell'11,3% lo scorso anno". Nuovi negozi hanno contribuito alla crescita delle vendite di circa 160 punti base."Le tendenze sono notevolmente rallentate ad aprile - ha dichiarato Bruce Thorn, Presidente e CEO di Big Lots - Riteniamo che il rallentamento sia stato causato dalla, che sta influenzando gli acquisti discrezionali nel settore al dettaglio. Di conseguenza, abbiamo mancato il nostro obiettivo sulle vendite di circa 100 milioni di dollari, la stragrande maggioranza ad aprile, mentre gli impatti sulla catena di approvvigionamento sul margine lordo e sulle spese generali e amministrative hanno continuato a essere ostacoli significativi".L'azienda ha deciso di. Big Lots sta intraprendendo azioni aggressive per migliorare il tasso di margine lordo nella seconda metà dell'anno e prevede di ottenere un significativo miglioramento sequenziale nel terzo trimestre, con un quarto trimestre approssimativamente in linea con il trimestre dell'anno precedente. Inoltre, continuerà ad intraprendere