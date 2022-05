Sostenibilità, Sace e Intesa Sanpaolo sostengono i progetti di Società Chimica Assemini

(Teleborsa) -supportano gli investimenti in sostenibilità di, società appartenente aspecializzata nella produzione di chimica di base elettrolitica (cloro-soda). Nel dettaglio l'azienda ha beneficiato di un, erogato dae assistito dallaall'80%.Le risorse – spiegano Sace e Intesa Sanpaolo in una nota – sono destinate alla realizzazione di unper la produzione e lo stoccaggio di idrogeno destinato sia a essere impiegato come materia prima nel ciclo industriale, per sviluppare i volumi delle attuali produzioni, sia alla vendita nel settore della mobilità sostenibile. È previsto inoltre che i volumi di ossigeno, by-product del nuovo processo elettrolitico, possano essere messi a disposizione anche di partner industriali sul territorio per attività condivise di sperimentazione e sviluppo di altre tecnologie innovative nella filiera energetica."Questo investimento – ha commentato Domenico Greco,– rappresenta un primo ma importantissimo passo verso il consolidamento e lo sviluppo delle produzioni del sito di Assemini. Il rapido ingresso nella filiera dell'idrogeno in Sardegna costituirà infatti anche il presupposto per accelerare il più ampio progetto di rivitalizzazione della rilevante infrastruttura logistica marittima di Società Chimica Assemini, con l'obiettivo di costituire un hub strategico di stoccaggio di ammoniaca e idrogeno verde nel Mediterraneo, provenienti da fonti diversificate".