Intesa Sanpaolo ascolta i giovani con l'iniziativa Youth Forum

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -per raccogliere il loro contributo all’innovazione sociale cone partecipazione per valorizzaredei giovani tra i 18 e i 25 anni. Youth Forum rappresenta un passo ulteriore della Banca verso un modello di sostenibilità e attenzione sociale partecipata: un luogo dove i giovani non sono solo ascoltati, ma diventano coautori delle future azioni a impatto sociale.A talo proposito la Banca lancia una call:tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alle iniziative sociali di Intesa Sanpaolo possono(su https://group.intesasanpaolo.com/vnt/youth-forum) eddinamico e concreto, pensato per raccogliere idee, visioni e condividere esperienze e competenze innovative. Il bando si rivolge a giovani motivati da un forte interesse per temi sociali, innovazione e protagonismo civico, impegnati concretamente attraverso progetti, attività associative, volontariato o iniziative personali.di partecipazione a Youth Forum prevede, prevalentemente da remoto, con proposte e approfondimenti a stretto contatto con l’Advisory Committee dell’, l’unità organizzativa della Banca nata l’anno scorso con funzioni di indirizzo e coordinamento delle sue attività sociali.Sono previste, con l’obiettivo di promuovere la crescita personale e professionale dei membri, proponendo un percorso di sviluppo personalizzato.