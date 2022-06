Commerzbank, Germania aperta a cessione quota con ulteriore rimbalzo azioni

Commerzbank

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Iltedesco sarebbein, una delle maggiori banche tedesche, a un rivale europeo una volta che il prezzo delle sue azioni sarà ulteriormente rimbalzato e le ricadute della guerra in Ucraina si saranno attenuate. Lo ha scritto Bloomberg, citando fonti anonime a conoscenza della questione.La Germania possiede ancora unain Commerzbank, che è quasi impossibile venga ceduta a prezzi superiori a quelli con cui era entrata nel capitale per il salvataggio dell'istituto. Lo Stato avrebbe bisogno di vendere la partecipazione a un prezzo di circa 26 euro per azione, aveva detto il precedente governo, mentre ora il titolo è interno agli 8 euro.Nell'ultimo decennio sono stateCommerzbank per un potenziale acquisto, tra cui, ma il deal non è mai andato in porto. Le autorità tedesche non sono riuscite a convinceread acquisire la rivale.