Elliott Associates fa causa a LME per sospensione trading nichel

(Teleborsa) - Elliott Associates) e a LME Clear Limited (entrambe controllate da Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) per la gestione del trading del nichel. Martedì 8 marzo 2022 , il LME ha infatti sospeso gli scambi sul nichel, dopo l'impennata dei prezzi della materia prima causata da un maxi short squeeze, cancellando alcuni ordini e limitando le contrattazioni per giorni. La causa è stata intentata presso l'il 1 giugno 2022 e notificata a LME e LME Clear il 2 giugno 2022 si legge in una nota di HKEX (che gestisce anche la Borsa di Hong Kong)Viene ricordato che dopo aver consultato LME Clear, l'LME ha deciso di sospendere la negoziazione di tutti i contratti di nichel con effetto dalle 08:15 ora del Regno Unito e di annullare tutte le negoziazioni eseguite entro le 00:00 ora del Regno Unito dell'8 marzo 2022. Questa decisione di sospendere la negoziazione è stata presa "perché". Le cancellazioni sono state effettuate "retrospettivamente per riportare il mercato all'ultimo momento in cui il LME poteva essere sicuro che il mercato stesse operando in modo ordinato".La causa intentata da Elliott Associates "mira aeseguiti a partire dalle 00:00 ora del Regno Unito dell'8 marzo 2022". I ricorrenti hanno affermato che ciò "era illegale per motivi di diritto pubblico e /o ha costituito una violazione dei diritti umani dei ricorrenti". L'importo richiesto dai ricorrenti è di 456.391.500 dollari. La direzione dell'LME è del parere che la richiesta "sia infondata" e l'LME "la contesterà energicamente".