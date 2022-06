Eventi e scadenze: settimana del 6 giugno 2022

Class Editori

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Conti finanziariCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio17° Meeting di Ottawa Group sugli indici dei prezzi al consumo - Banca d'Italia e Istat ospitano, a Roma, il 17° Meeting del Gruppo di Ottawa sugli indici dei prezzi. L'Ottawa Group è un gruppo di esperti costituito sulla base degli indirizzi della Commissione statistica delle Nazioni Unite. I lavori saranno aperti da Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'ItaliaBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaBFF Bank – “Il Ruolo della Banca Depositaria” - Evento organizzato da BFF Bank per conoscere e contribuire al dibattito sull’evoluzione dell’impianto normativo e le tendenze in Italia e in EuropaReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiSalone Internazionale del Mobile - Milano - La 60esima edizione del Salone del Mobile di Milano che si svolge a Fiera Milano Rho è un appuntamento importantissimo per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredamento. Palcoscenico internazionale della creatività e forum degli addetti ai lavori con moltissimi espositori e migliaia di prodotti esposti. In media, ogni anno, ci sono oltre 370.000 presenze da 188 PaesiEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaAttività Istituzionali e di Governo - Incontro con la Presidente della Georgia - Il Presidente Mattarella, al Quirinale, e il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a Palazzo Chigi, incontreranno la Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, in occasione della Visita di Stato in Italia11.00 - Istat - Conferenza Stampa su prospettive economiche e previsioni indice IPCA - L'Istat organizza una conferenza stampa on line per fornire una lettura analitica delle prospettive per l'economia italiana relative agli anni 2022-2023 e della previsione dell'indice Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importatiTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analistiBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Indagine sui trasporti internazionali di merci15.00 - Confcommercio - Assemblea Generale 2022 - L'Assemblea si svolge a Roma presso l'Auditorium Conciliazione- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: BilancioConsiglio dell'UE - Consiglio Giustizia e affari interni - I ministri dell'UE discuteranno di Cooperazione giudiziaria, Criminalità ambientale, Lotta contro l'impunità in Ucraina, Diritti fondamentali, Spazio Schengen, Cooperazione di polizia e Asilo e migrazioneConsiglio dell'UE - Consiglio Competitività - I ministri della competitività dell'UE discuteranno di Ecosistemi industriali strategici, Normativa europea sui chip, Direttiva sul credito ai consumatori e Ricerca e spazio13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria ad Amsterdam e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Comunicazione medio-lungoBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione Piano industriale 2022-2025