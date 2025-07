Eventi e scadenze dell'1 luglio 2025

Martedì 01/07/2025

(Teleborsa) -- L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Adapting to change: macroeconomic shifts and policy responses". Tra i partecipanti, Jerome Powell, Christine Lagarde, e il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi- Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti09:30 -- NH Collection Milano CityLife - Summit di The European House - Ambrosetti, dove accademici di primarie Business School, esperti di fama mondiale ed Executive internazionali intervengono per condividere esperienze, opinioni e possibili soluzioni alle sfide più attuali e rilevanti per costruire il futuro digitale delle Supply Chain09:30 -- Bes dei territori - Edizione 202509:45 -- Grand Hotel Parco dei Principi, Roma - All'assemblea annuale interverranno, tra gli altri, il Presidente di Assarmatori, Stefano Messina, i ministri Antonio Tajani, Adolfo Urso, Nello Musumeci, Orazio Schillaci, il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Enrico Credendino10:00 -- Prezzi alla produzione dei servizi - I Trimestre 202514:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Presentazione del Rendiconto generale 2024 del CIV dell'INPS. Interverranno, tra gli altri, Pierangelo Albini (Coordinatore Commissione Economico Finanziaria CIV INPS), Alessandro Tombolini (Direttore centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali INPS), Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS), Lilia Cavallari (Presidente Upb) e Antonio Misiani (Vice Presidente Commissione Bilancio del Senato)14:30 -- Webinar "Outlook di metà anno: le strategie per affrontare l'incertezza" organizzato da Columbia Threadneedle Investments. Interverranno William Davies (Global Chief Investment Officer) e Paul Niven (Head of Multi-Asset Solutions EMEA)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive