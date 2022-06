Biffa vola a Londra dopo offerta da Energy Capital Partners

Biffa

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 26,03%.A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta d'acquisto presentata da Energy Capital Partners (ECP) sulla società britannica di gestione dei rifiuti. ECP ha messo sul piatto 445 pence per azione, con un premio del 37% sulla chiusura della vigilia, per un valore totale di 1,36 miliardi di sterline.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 418,9 centesimi di sterlina (GBX), mentre il supporto più immediato si intravede a 404,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 432,8.