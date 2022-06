Generali, Roberta Neri non accetta nomina in CdA al posto di Caltagirone

Generali

Enav

Acea

(Teleborsa) - Dopo le dimissioni a sorpresa di Francesco Gaetano Caltagirone, il CdA difallisce nel primo tentativo di sostituirlo. Esaminando la proposta del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, il board ha scelto di procedere allapresentata all'assemblea del 29 aprile scorso dall'azionista(società dell'imprenditore romano). Neri, oltra a essere consigliera di amministrazione e advisor di alcune società, è stata in passato amministratrice delegata die direttrice finanziaria di. La candidata ha peròDi conseguenza, il consiglio ha incaricato il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance diseguendo le procedure indicate dallo statuto.Il board ha inoltrecome segue: Comitato Controllo e Rischi; Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane; Comitato per le Nomine e la Corporate Governance; Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate; Comitato Innovazione e Sostenibilità; Comitato per gli Investimenti.Alè stata attribuita la competenza, tra le altre, die disinvestimento di competenza del consiglio nonché operazioni di merger&acquisition e alleanze e partnership industriali, anche attraverso la costituzione di joint-venture, aventi un valore. Il CdA ha nominato i seguenti membri del Comitato Investimenti: Antonella Mei-Pochtler (presidente), Alessia Falsarone, Clara Furse, Lorenzo Pellicioli e Clemente Rebecchini. La composizione degli altri comitati endoconsiliari rimane la stessa., eletti dalla lista Caltagirone, hanno dichiarato la propriaendoconsiliari a partire dal giorno nel quale il consiglio coopterà il nuovo membro, anche alla luce delle competenze del nuovo consigliere.