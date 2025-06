Mediobanca, rinviata al 25 settembre l'Assemblea per l'ok all'Ops su Banca Generali

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione diha deciso di rinviare al 25 settembre l'Assemblea per l'approvazione dell'conper il controllo di. Un cda convocato in extremis, visto che l'Assemblea era in programma per oggi, che ha deciso di rimandare il voto. La decisione sembra essere stata presa dopo il rafforzamento del fronte del no all'operazione e del numero degli indecisi, costringendo Mediobanca a prendere più tempo per raggiungere ilsull'operazione.L'non cambia e rimane valida in tutti i suoi termini, compresa la conclusione, attesa per settembre/ottobre, ma dà più spazio allein corso a Mediobanca, ha sottolineato l'istituto."Alcuni, titolari di un investimento sia in Mediobanca sia in Generali, hanno sottolineato l'esigenza di conoscere lee l'" della compagnia", ha spiegato Mediobanca in una nota. "Al riguardo, solo lo scorso giovedì 12 giugno, a ridosso della riunione assembleare del 16 giugno, AG (Assicurazioni Generali, ndr) ha divulgato un comunicato stampa segnalando – per la prima volta – di aver avviato un processo di analisi della proposta avanzata da MB (Mediobanca, ndr) e delle sue implicazioni commerciali, economiche e di valore. Tale elemento di novità richiede di tener conto delle disponibilità e delle tempistiche di AG, alla luce dell’auspicio espresso da una parte della compagine sociale, di conoscere la posizione della Compagnia sull’Offerta", ha spiegato Piazzetta Cuccia in una nota.