Giappone, leading indicator in aumento ad aprile

(Teleborsa) - Sono attese in miglioramento le condizioni economiche del Giappone per il mese di aprile. Secondo la stima preliminare del, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 102,9 punti, in aumento del 2,1% rispetto ai 100,8 punti di marzo.Nello stesso periodo, l, è indicato invariato rispetto alla crescita dello 0,5% registrato a marzo (dato rivisto da +0,7%).(lagging index), è atteso in aumento a 96,7 punti da 95,2.