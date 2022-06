BPER affonda con prese di profitto. Per analisti piano è in linea con attese

BPER

Banca Carige

Equita

BPER

(Teleborsa) -per, in un giorno in cui l'intero mercato (e in particolare Piazza Affari) mostra cali significativi. Il titolo della banca emiliana è affondato dopo la diffusione del nuovo piano industriale al 2025 , anche se sulla performance borsistica odierna pesano, durante le quali le azioni BPER hanno sovra-performato il settore. L'AD Piero Luigi Montani ha comunque detto di essere " convinto che il piano sarà un successo" e di essere " molto soddisfatto dell'operazione di acquisizione di".Il piano è mediamente in linea con le attese del mercato, con gli analisti che parlano di differenze nelle valutazioni delle singole componenti.afferma che le stime di piano sono "leggermente superiori alle attese a livello operativo principalmente per, mentre la bottom line è in linea per assunzioni più prudenti sul fronte del CoR". Inoltre, "il piano si basa su assunzioni complessivamente conservative sullo scenario macroeconomico, con una progressione dei tassi inferiore rispetto alle stime di mercato"."Una volta che i numeri saranno digeriti il rerating dovrebbe comunque riprendere, mentre dovrebbe diventare evidente che", osserva Exane BNP Paribas, come ad esempio "un basso euribor, un costo del rischio piuttosto alto e i costi sistemici".Kepler ha definiti gli obiettivi di utile 2024-2025 "ben al di sopra" delle sue stime, ma quelli sulla distribuzione dei dividendi inferiori "alla nostra aspettative di quasi 1,2 miliardi", mentre "sebbene ci sarebbe spazio per 0,4-0,5 miliardi di euro". Durante la call con la comunità finanziaria, Montani ha comunque sottolineato che il management non ha ancora affrontato questo livello di dettaglio nelle restituzioni agli azionisti. I target sono "sostanzialmente, mentre sono più alte in termini di ricavi core", hanno aggiunto.Scendecon i prezzi allineati a 1,723 euro per azione, per. Il titolo è sceso fino a un minimo di 1,704 euro per azione. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1,639 e successiva a quota 1,554. Resistenza a 1,873.