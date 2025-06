BPER al vertice della classifica Extel: Gianni Franco Papa miglior Ceo Small & Mid-Cap Banks

BPER

(Teleborsa) - Secondo lastilata da(precedentemente Institutional Investor Research), rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell'ambito della finanza internazionale, il Ceo di, si posiziona "" del settore Small & Mid-Cap Banks nell’edizione 2025 della classifica.La rivista ha inoltre assegnato al Cfo della Banca,e all’Head of Investor Relations,, rispettivamente il riconoscimento di "Best Cfo" e "Best IR Professional" del settore Small & Mid Cap Banks."Per BPER è motivo di grande soddisfazione e orgoglio ricevere questi riconoscimenti, che testimoniano la capacità, la professionalità e l’impegno dei colleghi e del loro team nel gestire i rapporti con il mercato", ha affermato il Ceo di BPER,