Istat: occupazione continua a crescere, predomina tempo determinato

(Teleborsa) -in Italia, a dispetto della fase di rallentamento del PIL, connessa allo scoppio della guerra in Ucraina ed al caro bollette.misurato in ore lavoraterispetto al trimestre precedente e, più che proporzionalmente rispetto ad una crescita del PIL dello 0,1% in termini congiunturali e del 6,2% in termini tendenziali., grazie all'aumento dei dipendenti(+72 mila unità o +2,4% in tre mesi) ed in misura minore dei dipendenti(+33 mila o +0,2%) e degli(+15 mila o 0,3%). Il tasso di occupazione guadagna 0,4 punti portandosi al 59,7%. Il numero di disoccupati si riduce proporzionalmente di 114 mila è del -5% nel trimestre, così come quello degli inattivi che scendono di 66 mila unità o dello 0,5%. Il tasso di disoccupazione cala di 0,5 punti all'8,6% e quello di inattività do 0,1 punti al 34,7%.I dati mensili disegnalano unrispetto al mese precedente (-12 mila, -0,1%), una ulteriore lieve diminuzione dei disoccupati (-17 mila, -0,8%) ed un aumento degli inattivi (+34 mila, +0,3%).l’aumento dell’coinvolge sia i dipendenti(+369 mila, +2,6%) e soprattutto(+412 mila, +16,3%), sia gli(+124 mila, +2,6%). In forte calo i disoccupati (-415 mila in un anno, -16%) e egli inattivi (-846 mila, -6,1% in un anno). L’aumento tendenziale dell’occupazione si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+3,0 punti rispetto al primo trimestre 2021) che si associa alla diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività.Dal lato delle imprese, lecontinuano a crescere ad un ritmo elevatola crescita della componente ae +6%) è leggermente superiore di quella a(+1,1% e + 6,2%).Lecontinuano ad aumentare, in termini sia congiunturalisia tendenziali (+5,8%), e prosegue anche la riduzione del ricorso alla cassa integrazione, che si attesta a 12,9 ore ogni mille ore lavorate.Ilper unità di lavoro rimane congiunturalmente, quale sintesi di una lieve riduzione dellee di un equivalente aumento degliSu base annua, invece, il costo del lavoro si riduce dello 0,2%, per effetto della riduzione di entrambe le sue componenti (-0,2% le retribuzioni e -0,4% gli oneri sociali).