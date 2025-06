Sicily by Car continua espansione internazionale con sede operativa a Porto

Sicily by Car

Sicily by Car, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Porto, nel nord-ovest del Portogallo, da sabato 28 giugno. La presenza a Porto segue l'apertura di Lisbona Downtown. L'ufficio, che ha sede nelle immediate vicinanze dell'aeroporto Porto Francisco Sa Carneiro, conta su una flotta di circa 250 vetture."Con l'apertura dell'ufficio Sicily by Car a Porto centriamo un altro obiettivo nella Penisola iberica, regione centrale del nostro progetto di espansione con un focus privilegiato verso le mete ad alta concentrazione turistica - ha detto l'amministratore delegato - La presenza internazionale dell'azienda continua ad affermarsi ed a crescere".