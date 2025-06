Lavoro, CNEL: nel primo trimestre 2025 gli occupati sono più di 24 milioni

(Teleborsa) - Pubblicato il "", il secondo risultato della collaborazione tra, finalizzata a migliorare la diffusione delle statistiche pubbliche. Questo numero si basa sui dati del primo trimestre del 2025 e concentra l’attenzione sulle transizioni lavoro/non lavoro delle persone occupate, in cerca di lavoro e inattive, nell'arco degli ultimi dodici mesi."I dati del Bollettino CNEL sul Mercato del Lavoro, realizzato in collaborazione con ISTAT – ha dichiarato il presidente del CNEL– confermano un quadro complessivo che continua a migliorare. Crescono gli occupati, che ormai superano i 24 milioni. Si riduce la disoccupazione. Si rafforzano le transizioni verso il lavoro stabile. I principali indicatori del mercato del lavoro mostrano, dunque, più luci che ombre. Uno dei principali nodi da affrontare è sul fronte del segmento femminile. La quota di donne che non lavorano, soprattutto nel Mezzogiorno, è ancora troppo alta. Ed è questo uno dei principali fattori dello scarto negativo, pari a circa 3 milioni di occupati, tra il nostro Paese e gli Stati del Nord Europa. Ecco la vera sfida. Recuperare quello scarto, puntando in primo luogo sull’occupazione femminile".Nelilcontinua a mostrare segnali di miglioramento. Glisono aumentati di oltre 400 mila unità rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota, con un tasso di occupazione salito al 62,5%. Questo incremento ha interessato entrambi i generi, ma in modo più marcato le donne. Anche tra i cittadini stranieri si nota un incremento del tasso di occupazione, soprattutto tra gli uomini.Laè scesa al 6,8% (15-74 anni), in calo di 0,9 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2024. Il miglioramento è particolarmente rilevante tra le donne, e ancor più tra le straniere (con un calo del 3,1% del tasso di disoccupazione). Anche il numero degli inattivi si è ridotto di circa 95 mila unità., ilha registrato i progressi più significativi sia in termini di aumento dell’occupazione (+1,3 punti percentuali) che nella riduzione della disoccupazione (-1,5 punti), con un lieve miglioramento anche nel tasso di inattività.Si osserva un consolidamento dell’occupazione stabile: l’è dovuto soprattutto alla crescita dei(+4,7% per gli uomini e +3,2% per le donne), mentre calano quelli a termine. Questo fa pensare a una transizione del lavoro precario verso forme più stabili. I lavoratori indipendenti restano stabili, con una lieve flessione tra gli uomini e un piccolo aumento tra le donne.L'analisi dei dati raccolti sugli stessi individui dopo 12 mesi mostra un miglioramento nella. La percentuale di lavoratori che conserva il proprio impiego da un anno all'altro è in crescita, raggiungendo il 96,8% per gli uomini e il 95,6% per le donne. Si registra una diminuzione dei passaggi dall'occupazione alla disoccupazione e all'inattività, segno di una maggiore solidità del mercato del lavoro, con una maggiore capacità del sistema produttivo di mantenere la forza lavoro, contribuendo a ridurre ilTransizioni positive ma limitate dall’occupazione aa quella a tempo indeterminato: il 14% per le donne e il 16,3% per gli uomini. I passaggi verso il lavoro autonomo sono ancora più rari. È preoccupante notare che, in entrambi i sessi, l'11-12% dei lavoratori a termine abbandona il mercato del lavoro.Tra le, solo il 19,2% degli uomini e il 16,1% delle donne riesce a trovare un'occupazione entro dodici mesi. Questo scenario presenta un elevatoper coloro che non riescono a trovare lavoro nel breve periodo, un dato particolarmente preoccupante per le donne: il 55% delle disoccupate abbandona il mercato del lavoro. Infine, si osserva una forte inerzia nella, con la quasi totalità delle donne (circa il 90%) e degli uomini (85%) che rimane inattiva per un anno. Il mercato del lavoro mostra difficoltà nel reintegrare coloro che ne sono usciti o che non vi sono mai entrati.I dati diffusi oggi mettono in evidenza una fase di consolidamento del mercato del lavoro italiano, ma conancora aperte su inclusione femminile, inattività e coesione territoriale, sottolineando la necessità di politiche attive per riagganciare chi perde lavoro o fatica a trovarne uno nuovo.