M&A UniCredit, Orcel: non dobbiamo fare operazione a qualsiasi condizione

Unicredit

MPS

Banco BPM

BPER

Commerzbank

Credit Suisse

Allianz

(Teleborsa) - "Ci sono due considerazioni da fare. Prima di tutto,e. Non ne abbiamo bisogno: stiamo crescendo organicamente e con buoni risultati economici, abbiamo la giusta massa critica. Secondo: ho sempre detto che, al momento giusto, in grado di accelerare l'esecuzione della nostra strategia,. Se qualcuna di queste condizioni non dovesse verificarsi, non la faremo. Lo ha affermato il CEO di, rispondendo a una domanda sull'interesse pere, fuori dall'Italia,A una domanda specifica su Rocca Salimbeni, nel contesto di un'intervista al settimanale "L'Economia" del Corriere della Sera, ha risposto: "La scorsa estate abbiamo lavorato a una soluzione che sarebbe stata positiva per l'Italia, per i nostri azionisti, per MPS. Non è stato possibile concludere per una serie di motivi e. L'accordo conne è un esempio".L'intervista è stata condotta in tandem con Oliver Bate, amministratore delegato di Allianz, con la quale UniCredit ha avviato un programma di sviluppo comune nel campo della bancassicurazione. "Questo non è semplicemente un accordo - ha spiegato Orcel - È. Allianz e Unicredit in Europa hanno una: Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale sono per entrambi mercati core. Assieme abbiamo decine di milioni di clienti in queste aree e assieme possiamo fare due cose: permettere ad Allianz di proporre le migliori soluzioni assicurative ai nostri clienti, in settori che spaziano dalla protezione ai prodotti Vita, fino al risparmio, perfettamente integrate nella nostra offerta. E dall'altra parte riuscire a fare lo stesso noi nei confronti della clientela Allianz, con i nostri prodotti di finanziamento".