Cattolica, Consob multa ex vertici per comunicazioni fuorvianti su governance

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Laed ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (a partire dall'ex presidente Paolo Bedoni) per aver(nelle relazioni sul governo societario del 2019 e del 2020) e per mancanze in quanto a vigilanza.Secondo l'authority, la società ha rappresentato un, omettendo di riportare informazioni fondamentali in merito alle reali pratiche di governo societario adottate e alla reale struttura di governo societario e ai ruoli svolti dai consiglieri. Inoltre, sono state riscontrate, mentre il collegio sindacale non ha ottemperato ai proprisulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario.Sono state comminate le seguenti: 220.000 euro alla società Cattolica; 50.000 euro ciascuno a Paolo Bedoni, Alessandro Lai, Barbara Blasevich, Bettina Campedelli e Aldo Poli; 50.000 euro ciascuno a Giovanni Glisenti, Federica Bonato e Cesare Brena.