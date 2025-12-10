Milano 14:57
Finanza
Saipem, JP Morgan ha una partecipazione potenziale del 5,342%
(Teleborsa) - JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale del 5,342% in Saipem.

È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 3 dicembre 2025.

In particolare, lo 0,608% sono diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,738% attraverso obbligazioni convertibili con data di scadenza 11/09/2029 e il 2,996% attraverso contratti di "equity swaps" con data di scadenza compresa tra il 24/03/2026 e il 29/07/2030.
