Saipem, JP Morgan ha una partecipazione potenziale del 5,342%

(Teleborsa) - JP Morgan Chase
ha una partecipazione potenziale
del 5,342% in Saipem
.
È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 3 dicembre 2025.
In particolare, lo 0,608% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, l'1,738% attraverso obbligazioni convertibili
con data di scadenza 11/09/2029 e il 2,996% attraverso contratti di "equity swaps"
con data di scadenza compresa tra il 24/03/2026 e il 29/07/2030.