Entain acquisisce BetCity in deal da 850 milioni di euro

Entain

(Teleborsa) -, società britannica di scommesse sportive e giochi, ha raggiunto un accordo per, società olandese che opera sotto il nome BetCity, da Sports Entertainment Media per un corrispettivo iniziale di 300 milioni di euro e un corrispettivo contingente differito fino a 550 milioni di euro. Con sede ad Amsterdam, BetCity èIlè molto interessante e insia per le scommesse sportive che per i giochi, afferma Entain, spiegando il razionale dell'operazione. Dall'ottenimento della sua licenza nell'ottobre 2021, BetCity ha registrato una rapida crescita, stabilendo una posizione di leadership con una quota di mercato di circa il 20% durante il quarto trimestre del 2021.