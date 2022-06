Nykode Therapeutics passa al main market della borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -, azienda biofarmaceutica dedicata alla scoperta e allo sviluppo di vaccini e nuove immunoterapie, si è traferita da Euronext Growth Oslo al, che ora conta 211 aziende. La società è stata quotata su Euronext Growth Oslo nell'ottobre 2020. La borsa di Oslo fa parte del gruppo. La società capitalizza circa 8,2 miliardi di NOK (pari a oltre 780 milioni di euro)."Oggi Nykode ha raggiunto un punto di svolta significativo, segnalando la nostra crescita come membro leader dell'industria biotecnologica in Europa - ha commentato l'AD Michael Engsig - L'uplisting sul mercato principale di Oslo Bors ci consente di raggiungere unadelle azioni della società e mostrare meglio la nostra proposta di valore come azienda leader nel settore dell'immunoterapia con una piattaforma tecnologica unica e altamente differenziata".