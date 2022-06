Coronavirus in Italia, Omicron 5 fa impennare tasso positività

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italiaa fronte di poco più di 79mila tamponi, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività in aumento al. Sono. Questi i numeri del bollettino diffuso oggi, lunedì 20 giugno, dal ministero della Salute. Ilda inizio pandemia sale aIntanto, secondo il reportin Italia aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad ora 138.083.830 dosi. Sono 48.646.384 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,10% della popolazione interessata. Sono 3le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,24% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.395.317.Il virologo dell'Università Statale di Milanoinvita a mantenere alta l'asticella dell'attenzione. Il Covid? "Bisognerà preoccuparsene ancora per un po', purtroppo bisogna farlo perche' la sua elevatissima contagiosità, ben superiore a morbillo e varicella. Omicron5 rialza e rialzerà i casi, continueremo ad averne di gravi, seppur in modo proporzionale". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di 'Un giorno da pecora'. Per non esser contagiatiha aggiunto Pregliasco. Eppure c'è chi sostiene che ormai sia solo un'influenza.ha sostenuto.A chi gli ha chiesto se siamo nel mezzo di una nuova ondata pandemica, ha risposto: