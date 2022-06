Francia, Macron perde la maggioranza in Parlamento

(Teleborsa) - E' disfatta per il presidente francesehe, a due mesi dalla conferma alla Presidenza,(Parlamento), divisa fra la sinistra che fa capo ae l'estrema destra di. Ma il grande vincitore di queste elezioni politiche è ancora una voltaalle urne è tonata a scendere e alla fine dovrebbe, più alta del 52% di domenica scorsa, ma in deciso calo rispetto al 57% di cinque anni fa, quando Macron aveva la maggioranza assoluta dell'assemblea.Lanon è riuscita a strappare la sospirata maggioranza, attestandosi aseggi, rispetto ai 289 che servivano per la maggioranza assoluta. L'ultima volta che un presidente ha perso la maggioranza in parlamento era il lontano 1988. Laha preso, ma la grande rivelazione è l'ascesa dell', che ha preso, un vero e proprio record rispetto agli 8 conquistati in passato."E' una situazione inedita che rappresenta un rischio per il nostro Paese viste le sfide che dobbiamo affrontare, sia sul piano nazionale che internazionale", ha commentato la Premiere, dopo che il Presidente, in settimana, rientrando dal viaggio a Kiev, aveva chiesto una maggioranza "forte e chiara" per confermare una "Francia davvero Europea"Il ministro delle finanzeha definito l'esito elettorale unoed ha chiarito che, senza il sostegno di una qualche nuova coalizione, sarà "bloccata la capacità del governo di portare avanti le riforme e proteggere i francesi".Macron dovrà ora gestire una situazione piuttosto complicata, non avendo una maggioranza in parlamento e quindi con una situazione difficilmente governabile, a meno che non riesca a trovare una coalizione con la destra dei Republicans.