Mezzogiorno in ritardo. Visco: "Crescita disuguaglianze frena economia"

(Teleborsa) - "Nell’aprire i lavori di questo convegno non posso che sottolineare la. Ne conseguono profondee ne risulta frenata lanazionale". E' quano afferma il, nell'indirizzo di saluto al Convegno per la presentazione del rapporto "Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico, curato dagli economisti della Banca d'Italia.Lo studio offre un quadro aggiornato dell’evoluzione dei divari territoriali ed indica le debolezze strutturali su cui è necessario incidere per invertire tendenze che non sono sostenibili, per riportare le regioni meridionali su un sentiero di sviluppo sostenuto. Fra gli ospiti la"All’uscita dalla crisi pandemica, anche se in un contesto reso purtroppo quanto mai incerto dal conflitto in Ucraina, la nuova stagione progettuale avviata con iloffre unadella nostra economia, certo per la maggior parte non nuovi, e didel Paese", sottolinea il Governatore Visco, facendo cenno all'annoso problema della "questione meridionale".Il rapporto evidenzia che, nel decennio che ha preceduto la pandemia, il. Il divario con il Centro Nord in termini di tassi die diè tornato ad ampliarsi; i livelli di produttività sono rimasti ampiamente inferiori a quelli del resto del Paese.Per la fragilità del settore privato e i limiti intrinseci del loro sviluppo, le regioni meridionali hannoterritoriali delleche, pur necessarie per contrastare l’aumento del peso del debito sul prodotto, hanno finito per penalizzare gli investimenti e contenere i trasferimenti destinati al Sud e alle Isole.sono in larga parte noti e ampiamente confermati dalle analisi del Rapporto. Ilrispetto al peso demografico dell’area, è caratterizzato dal prevalere di. I tassi di partecipazione alsoprattutto per le, si collocano su livelli tra i più bassi nel confronto internazionale, mentre una parte ampia deinon lavora, né è impegnata in attività formative. I bassi livelli di occupazione costituiscono la fonte primaria dellafamiliari che caratterizza le regioni meridionali.Le fragilità del sistema produttivo sono amplificate da un. Sono ampi i ritardi nella dotazione di infrastrutture. Infine, la diffusione di fenomeni illegali e della criminalità organizzata, oltre a incidere pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini, impone costi alle imprese e falsa il funzionamento del mercato.Ilè una precondizione per ogni altro intervento diretto a favorire lo sviluppo del Meridione", afferma Visco, facendo cenno ai temi della, degli investimenti nell’, al potenziamento delle città meridionali ed alla necessità di favorire i segmenti più dinamici delle imprese.Il rapporto indica infatti le, che andrebbero orientate verso. Il primo riguarda il, anche facendo leva sulle ampie risorse disponibili grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza e agli altri programmi nazionali ed europei in corso. Ciò dovrebbe comprendere un assetto più efficace della governance degli interventi pubblici, un deciso potenziamento nella qualità degli input - umani e tecnologici - della Pubblica amministrazione, nonché un orientamento più forte al conseguimento dei risultati, anche ricorrendo a meccanismi incentivanti. In secondo luogo appare necessario un, attraverso la riduzione dei gap infrastrutturali del Mezzogiorno, lo sfruttamento del potenziale di sviluppo delle sue agglomerazioni urbane e un innalzamento qualitativo del tessuto produttivo.