Reply, upgrade di Equita a Buy. Apprezzate operazioni M&A

(Teleborsa) -hailsu, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, diminuendo ilper azione (da 140 euro) per il rialzo dei tassi. Gli analisti credono che la società tech possa mantenere un tasso di crescita organica del fatturato a doppia-cifra, a dispetto di un contesto macro in peggioramento, e che sperimenterà una normalizzazione dei margini, pur con un'inflazione costi (personale) gestibile.Reply è anche entrata nel portafoglio small cap di Equita, che sottolinea come le(3 aziende acquisite in Germania/US per un totale di 160 milioni di euro di vendite incrementali) "sono piùdi quello che possono apparire".Ottima la performance di, che si attesta a 110,1 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 112 e successiva a 116,9. Supporto a 107,1.