EQUITA Private Debt Fund III, raccolta sale a 160 milioni euro. Investimenti in Germania

(Teleborsa) -, tra le principali realtà multi-strategy in Italia nel mercato degli asset alternativi e parte del Gruppo, ha completato une un nuovo investimento in Germania. La nuova fase di raccolta ha permesso ad EPD III di raggiungere quota, grazie al coinvolgimento di nuovi investitori istituzionali, tra cui Solidarietà Veneto Fondo Pensione, Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA e Banca di Credito Cooperativo di Milano.Oltre a concentrarsi sulle attività di fundraising - che proseguiranno nei prossimi mesi - il team ha continuato ad analizzare nuove opportunità d’investimento, completando con successo una seconda operazione in Germania, mercato sempre più importante per la strategia di crescita di EQUITA. In particolare, ha completato un, il principale operatore in Germania nel mercato della distribuzione in streaming della musica e dei libri digitali.Al recente investimento in Germania si aggiungono poi- su cui il team è attualmente in due diligence e che contribuiranno ulteriormente alla diversificazione del portafoglio in termini settoriali e geografici."Siamo onorati della fiducia accordataci dai nostri investitori, che ci permette di continuare ad implementare la strategia di crescita nei private markets - ha detto- Grazie alla raccolta del terzo fondo di private debt ed ai nuovi investimenti puntiamo ad accrescere la nostra presenza nel mercato DACH e spagnolo, passaggio fondamentale nel percorso di diversificazione di EQUITA Capital SGR verso l’obiettivo di diventare un player di riferimento nel mercato lower mid-market europeo".