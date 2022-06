Acquazzurra incorpora controllata R10 e investe in logistica

Acquazzurra

(Teleborsa) - Il CdA di, società di bartering pubblicitario quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha approvato il progetto diin Acquazzurra della. L'operazione rientra nell'ambito del piano di sviluppo commerciale di Acquazzurra, che prevede la rimodulazione delle modalità di vendita dei prodotti ottenuti dalla società in cambio merce, con un, caratterizzate da elevata marginalità.Dopo l'incorporazione di R10, Acquazzurra potrà dedicare ad(showroom fisico ed e-commerce riservato ai soci iscritti) una, ottimizzando gli spazi ed i costi. Ciò consentirà di sviluppare il modello di bartering di Acquazzurra in tutti i settori, incluso l'arredamento (già core business di R10) che beneficerà della maggiore marginalità garantita dall'attività di cambio merce.Acquazzurra ha previsto inoltre investimenti per migliorare la gestione della logistica e la propria operatività. Per questo, entro la fine del mese di giugno 2022 verrà, che offrirà una superficie interna pari a circa 1.200 mq, oltre che un piazzale di circa 750 mq, che si andrà ad aggiungere agli attuali spazi espositivi di Acquazzurra, pari a circa 1.000 mq.Il nuovo magazzino, vicino al punto vendita,in consegna sia verso lo showroom Aclub sia a seguito delle vendite realizzate tramite il canale e-commerce e garantirà un rapido e più efficiente riassortimento dello showroom, soprattutto nei periodi di picco delle vendite.