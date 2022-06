Euronext Clearing introduce modelli di marginazione di tipo VaR

Euronext

(Teleborsa) -, la stanza di compensazione multi-asset diprecedentemente nota come CC&G, ha annunciato l'introduzione di unasui titoli di Stato negoziati su piattaforme MTS cash e repo e BrokerTec e su piattaforme MOT, EuroTLX e Hi-MTF. Il nuovo framework VaR rappresenta "un, segnando un'importante pietra miliare del piano strategico Growth for Impact 2024", sottolinea la società che controlla le borse di Amsterdam, Brussels, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.La metodologia del margine basata sul VaR per i, nell'ambito della continua evoluzione dei sistemi Euronext Clearing Risk Management, in sostituzione della metodologia del margine MVP SPAN-like, attualmente applicata ai tutti gli strumenti obbligazionari."Euronext Clearing si impegna a supportare le esigenze dei propri clienti per garantire che continuino a operare in modo efficiente e sicuro in tutti i mercati - ha commentato, Global Head of Post Trade and Primary Markets di Euronext - La nuova metodologia di marginazione basata sul VaR, in linea con le best practices internazionali e gli standard di mercato, si basa su una".