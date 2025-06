Impianti introduce modello "Drone as a Service" grazie a partnership con Speedbird Aero

Impianti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica, ha annunciato una, azienda pioniera nella logistica aerea autonoma. Speedbird Aero, società brasiliana con sede operativa in Portogallo, è leader nello sviluppo di sistemi intelligenti di aeromobili senza equipaggio (UAS).Grazie a questa alleanza, Impianti, offrendo un accesso flessibile e scalabile alla tecnologia dei droni senza la necessità di investimenti diretti in infrastrutture o flotte."Questa partnership rappresenta un passo strategico nella nostra visione di innovazione applicata alla logistica e alla mobilità aerea avanzata - ha commentato l'- Grazie all'alleanza con Speedbird Aero, introduciamo per primi in Italia il modello Drone as a Service, offrendo al mercato soluzioni tecnologiche all'avanguardia, flessibili e sostenibili. È un'iniziativa che conferma il nostro impegno nel trasformare le sfide della logistica moderna in opportunità concrete per imprese, enti pubblici e cittadini".