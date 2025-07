Euronext valuta offerta da 400 milioni di euro per acquistare la Borsa di Atene

Euronext

(Teleborsa) -, il più grande mercato azionario paneuropeo, ha confermato di avercon il board di Athex, il gruppo che gestisce la Borsa di Atene, in merito a una. Questa potenziale offerta sarebbe strutturata come uno scambio azionario che valuterebbe Athex a 6,90 euro per azione, con un tasso di conversione fisso di 21,029 azioni ordinarie Athex per ogni nuova azione Euronext. Sulla base del prezzo delle azioni Euronext di 145,10 euro al 30 giugno 2025, la potenziale offerta valuterebbe l'intero capitale azionario di Athex asu base completamente diluita.La presentazione di un', si legge in una nota che risponde a indiscrezioni di stampa. Euronext gestisce già le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Una potenziale integrazione con Athex realizzerebbe l'ambizione di Euronext di consolidare i mercati dei capitali europei con, evidenzia il gruppo francese.Euronext è ile gestisce circa il 25% delle attività di trading azionario cash in Europa. Una potenziale integrazione consentirebbe agli operatori dei mercati finanziari greci di entrare a far parte di una rete di oltre 1.800 società quotate con una capitalizzazione di mercato complessiva superiore a 6.000 miliardi di euro.Inoltre, l'interesse di Euronext per Athex "riflette lae nel potenziale di crescita derivante da una maggiore integrazione dei mercati dei capitali greci nell'Eurozona e nell'UE", viene evidenziato nella nota.Allo stato attuale,o in una transazione, né che venga presentata un'offerta.