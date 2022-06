Iren, nuovo CdA conferma Ferretti vicepresidente e Armani AD

Iren

(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione di nominato oggi dall'assemblea degli azionisti, ha confermatonel ruolo di vicepresidente ein quello di amministratore delegato e direttore generale, oltre che attribuire deleghe e dei poteri, così come previsto dallo statuto. Il board ha anche proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo ai suoi componenti.Pietro Paolo Giampellegrini, Tiziana Merlino, Cristina Repetto, Giuliana Mattiazzo, Patrizia Paglia, Francesca Culasso, Francesca Grasselli, Giacomo Malmesi, Gianluca Micconi, Licia Soncini ed Enrica Maria Ghia sono risultatiIl CdA ha inoltre nominato i componenti dei. Per il Comitatosono stati nominati Giacomo Malmesi (indipendente), Enrica Maria Ghia (indipendente), Tiziana Merlino (indipendente) e Francesca Culasso (indipendente), quest'ultima con funzione di presidente.Nel Comitato per lasono stati nominati Gianluca Micconi (indipendente), Patrizia Paglia (indipendente), Cristiano Lavaggi e Pietro Paolo Giampellegrini (indipendente), quest'ultimo con funzione di presidente.Nel Comitato per lesono stati nominati Francesca Grasselli (indipendente), Cristina Repetto (indipendente), Giuliana Mattiazzo (indipendente) e Licia Soncini (indipendente), quest'ultima con funzione di presidente.