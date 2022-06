Saipem crolla in Borsa su aumento capitale fortemente diluitivo

Saipem

Saipem

(Teleborsa) -per, che è scesa sotto i 900 milioni di capitalizzazione, dopo che il consiglio di amministrazione della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture hain via inscindibile per un importo di 2 miliardi di euro e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso. Borsa Italiana ha sottolineato che "l'operazione di aumento di capitale è".Nel comunicato con i dettagli dell'operazione, Saipem evidenzia che l'aumento di capitale ha natura inscindibile e, pertanto,per l'importo di 2 miliardi di euro. La natura inscindibile "risponde alla finalità di consentire a Saipem di raggiungere un livello di patrimonializzazione ritenuto congruo ai fini del superamento della situazione di tensione economica, patrimoniale e finanziaria", che si è verificata dopo il profit warning di gennaio.Il prezzo di emissione delle nuove azioni incorpora uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo teorico ex diritto (TERP) delle azioni ordinarie Saipem, calcolato al 21 giugno. "Gliche avessero acquistato i diritti di opzione durante il periodo di offertapari all'investimento effettuato per l'acquisizione di tali diritti", sottolinea la società."Ilperché chi intende sottoscrivere i i diritti dovrà ricoprirsi entro venerdì, chi invece non vuole è spinto a venderle. L'aumento è iperdiluitivo e, inoltre, preoccupa il fatto che si sia sottolineato che è inscindibile e che nel caso, molto remoto, in cui non venga integralmente sottoscritto, non ci sarà la consegna delle azioni e l'investitore potrebbe realizzare una perdita per l'acquisizione di tali diritti", ha detto a Reuters Marco Opipari, analista di Bestinver.In discesa, che si attesta a 35 euro per azione, con. Il titolo è in calo del 60% da inizio 2022. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 33,47 e successiva a 31,94. Resistenza a 37,27.