Tesoro, atteso secondo semestre "sfidante". Crescita PIL "lievemente positiva"

(Teleborsa) - "Il robusto incremento del PIL previsto per il secondo trimestre dovrebbe portare la crescita acquisita al T2 in linea, se non al di sopra della previsione media annua del DEF (3,1%). La, anche per via della salita dei tassi di interesse e dello spread, ma la". Lo scrive ilneldei titoli di Stato per il terzo trimestre del 2022, aggiungendo che "l'inflazione è prevista decelerare nella seconda metà dell'anno, pur restando elevata in confronto agli anni scorsi e vulnerabile a nuove impennate dei prezzi energetici".Viene visto come "ancora plausibile" raggiungere o superare la previsione di crescita del DEF per l'anno in corso, nonostante la recente"potrebbero averenei prossimi mesi, nonché sulla spesa per beni durevoli attraverso l'effetto ricchezza nella seconda parte dell'anno".Sul fronte dell'inflazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) afferma che "è lecito immaginare che se si confermerà la tendenza alla stabilizzazione o al ribasso dei prezzi dell'energia,". Allo stesso tempo viene ammesso che laanche perché è prevedibile che la crescita salariale cominci ad accelerare. Viene ricordato che l'Istat ha pubblicato una previsione di inflazione al netto degli energetici importati del 4,7% per il 2022, che sarà il riferimento di partenza per aggiustamenti previsti dai contratti salariali vigenti o da quelli in via di definizione.L'impennata dei prezzi energetici si è riflessa anche nel peggioramento della bilancia commerciale e di quella delle partite correnti. "Dopo anni di elevati surplus, negli ultimi mesi lasebbene la performance delle esportazioni sia rimasta molto buona, così come quella della bilancia non energetica", viene sottolineato. Nel 2021 l'Italia hacome valore delle esportazioni di merci (oltre 500 miliardi), diventando il terzo Paese esportatore dell'UE dopo Germania e Olanda.