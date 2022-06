De Nora, -4,4% nel primo giorno a Piazza Affari

De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Milan a, rispetto a un prezzo di collocamento di 13,50 euro. In fase di collocamento, De Nora ha raccolto 474 milioni di euro (545 milioni in caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment) e ha debuttato con una valutazione pari a 2,7 miliardi di euro.Il titolo haa quota 13,40 euro per azione ed è salito fino a 13,428 euro per azione. In seguito ha perso terreno ed è sceso fino a un minimo di seduta di 12,90 euro, battuto sul termine delle contrattazioni. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 62.753.727,91 euro, isono stati 4.886 e le azioni passate di mano 4.755.499.La giornata odierna è stata comunque contraddistinta da forti vendite sui mercati europei, con ildel Vecchio Continente, terminando la seduta a -2,47%.