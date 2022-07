Exploit del comparto sanitario italiano (+2,45%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio del, con un guadagno di 5.851,4 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 239.187,1.L'intanto guadagna 8 punti dopo un incipit a quota 830.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,64% sui valori precedenti.Buona performance per, che cresce del 2,93%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,84%.Tra i titoli adell'indice sanitario, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,72%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,71%.