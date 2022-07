Alfonsino, Pascarella: delivery diverso in piccole città, fattore tempo meno strategico

(Teleborsa) - Il mercato globale delè entrato in una. Dopo il boom degli affari durante la pandemia, i principali player si stanno adattando ai nuovi comportamenti della clientela e, contemporaneamente, alle mutate esigenze degli investitori. Nelle ultime settimane numerose startup, non solo del mondo delivery ma del tech a tutto tondo, hanno annunciati, che sta spingendo le società a concentrarsi sulla redditività e non solo sulla crescita, risparmiando così sui costi.A fine maggio, società turca di consegne ultraveloci, ha ridotto il suo organico globale del 14% (su un totale di oltre 6.000 persone), mentre, società tedesca di delivery che consegna la spesa in 10 minuti, ha annunciato il licenziamento di circa 300 dipendenti (la metà della forza lavoro, non considerando i rider) e una possibile uscita da Italia, Spagna, Danimarca e Belgio (restando su mercati più redditizi come Stati Uniti, Regno Unito e Germania). L'effettiva uscita dall'Italia si è concretizzata nelle scorse ore, con effetti negativi su oltre 500 persone.All'interno del settore, i modelli di business e le visioni a lungo termine però variano, e c'è chi fin dalla sua fondazione ha puntato su un approccio diverso., l'unica società di food delivery quotata a Piazza Affari, "fin dalla nascita si è specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, tra i 25 mila e 250 mila abitanti - spiega, Presidente e Chief Marketing Officer della società - Questa scelta strategica ci ha consentito di essere attivi in oltre 60 città in Italia dove effettuiamo consegne tramite un team di oltre 1.000 driver, inquadrati con un"."Alfonsino ha deciso, rispetto a molti altri competitor del settore, di focalizzarsi sulle piccole e medie città italiane che riteniamo quelle che consentono una crescita maggiore per la nostra società e anche margini migliori - aggiunge il manager - Le medie e piccole città consentono inoltre di, visto che il fattore tempo non è così strategico nella scelta dell’operatore da parte dei clienti".Queste caratteristiche rendono il Presidente della società di Caserta ottimista sul futuro, nonostante il momento di trasformazione del settore. "Le ricerche di mercato evidenziano un positivo trend del settore anche nei prossimi anni, in linea con lae una valida alternativa alla vendita diretta, questo anche grazie alla spinta positiva che ha dato la pandemia negli ultimi due anni e che ha portato a un tasso di crescita elevato - afferma - Il delivery sta diventando sempre più un canale di riferimento e integrato anche con l'evolversi della tecnologia digitale che sta sempre più prendendo piede anche in Italia"."Per il futuro siamo quindi fiduciosi di continuare nel percorso di crescita che ci ha fin qui caratterizzato e di- conclude Pascarella - Ricordo che Alfonsino è nata e cresciuta in Italia e questo ci consente un maggiore attaccamento al nostro territorio".