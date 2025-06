Alfonsino, contratto in esclusiva con Supermercati Superò per spesa a domicilio a Napoli

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha firmato un, storico brand della grande distribuzione organizzata e leader sul territorio napoletano con 18 punti vendita attivi a marchio Superò Supermercati (Superò), per l'inizialmente in un punto vendita con partenza prevista per il 25 giugno 2025.Con questa operazione, la piattaforma Alfonsino conferma il proprio ruolo di facilitatore tecnologico tra i principali player del retail fisico e la domanda crescente di servizi a domicilio da parte dei consumatori. Con questo accordo, Superò entra per la prima volta nel mondo del delivery, scegliendo Alfonsino come partner in esclusiva per la città di Napoli. Il servizio di spesa a domicilio sarà attivato inizialmente in un punto vendita e"L'espansione su Napoli del servizio di grocery delivery rappresenta per Alfonsino un momento di forte valore strategico - ha commentato l'- Dopo aver consolidato la nostra identità nei centri urbani di piccole e medie dimensioni, siamomantenendo inalterato il nostro modello operativo. L'accordo in esclusiva con Superò, una realtà radicata e di riferimento per il territorio napoletano, ci consente di estendere la nostra offerta nel segmento grocery con un partner che condivide la nostra visione: valorizzare le eccellenze locali attraverso la tecnologia e un servizio efficiente e capillare".L'operazione, si legge in una nota, contribuirà ad aumentare la frequenza d'uso della piattaforma e a generare