Acea, Fitch conferma rating BBB+ e outlook stabile

Acea

(Teleborsa) - Fitch Ratings haper, multi-utility quotata su Euronext Milan, il(IDR) acone lo Short-Term IDR a "F2". È stato inoltre confermato il Long-Term Senior Unsecured Rating a "BBB+". Il giudizio riflette il focus strategico di Acea nelle attività regolate, unitamente ad una gestione prudente delle coperture energetiche e al solido livello di liquidità disponibile.L'esposizione predominante di Acea alle attività delle reti distributive regolamentate (oltre l'80% dell'EBITDA consolidato nel 2022-2024) "presenta un rischio volume/prezzo minimo o nullo e una", si legge nell'analisi dell'agenzia di rating.Fitch prevede inoltre uneccezionalmente elevati e volatili. Ciò è dovuto al limitato contributo (circa 10%-15%) delle merchant activities al flusso di cassa operativo consolidato di Acea e ad unaViene ricordato che in autunno dovrebbe essere annunciato il, che spiegherà le priorità strategiche decennali e gli obiettivi finanziari. "Attualmente valutiamo Acea sulla base di ipotesi di continuità per l'esposizione alla rete e gli obiettivi di leva finanziaria - si legge nel report - Quest'ultimo, in particolare, non include l'effetto di une dai relativi investimenti, che riteniamo negativi se interamente finanziati a debito".