Borsa, SolidWorld: +17% nel primo giorno di negoziazioni

SolidWorld

(Teleborsa) - Il titolo, azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, chiude il primo giorno di negoziazioni su Euronext Growth Milan, con un rialzo del 17,48% a 2,35 euro per azione, rispetto al prezzo di collocamento pari a 2 euro. Per una capitalizzazione pari a circa Euro 19,4 milioni (calcolata sulle azioni ordinarie)."Il debutto su Euronext Growth Milan, rappresenta per noi un: abbiamo tantissimi progetti e aziende che richiedono il nostro supporto - ha commentato-. La trasformazione digitale delle imprese è un enorme volano di competitività per il Paese e di rilancio del Made in Italy e uno strumento decisivo per affrontare il contesto globale, così incerto.: parlo di internazionalizzazione, di rafforzamento della filiera anche tramite operazioni di M&A e di crescita in settori ad alto potenziale, come quello biomedicale oltre all’acquisizione di leadership nella produzione di software e hardware per imporci ancora di più quale soggetto determinante nei processi di trasformazione in ottica 4.0. In questi giorni, in cui le tematiche legate alla digitalizzazione in campo industriale vengono portate all’attenzione di tutti grazie agli interventi proposti dal PNRR, noi".