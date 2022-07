BASF, ricavi e utili sopra le attese nel secondo trimestre

BASF

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle più grandi al mondo nel settore della chimica, ha comunicato che lesono aumentate del 16% nela 22.974 milioni di euro (secondo trimestre 2021: 19.753 milioni di euro). Ciò è stato principalmente determinato dae aiutato anche dagli, relativi principalmente al dollaro. I volumi sono leggermente diminuiti rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Le vendite hanno quindi superato le stime medie degli analisti per il secondo trimestre del 2022 (21.737 milioni di euro, secondo Vara Research).L'ha raggiunto i 2.090 milioni di euro previsti, notevolmente al di sopra della cifra dello stesso trimestre dell'anno precedente (secondo trimestre 2021: 1.654 milioni di euro) e significativamente al di sopra delle stime medie degli analisti per il secondo trimestre del 2022 (1.408 milioni di euro, secondo Vara Research). Larimane per il momento invariata, sottolinea una nota.