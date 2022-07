Generali, CdA coopta Stefano Marsaglia al posto di Caltagirone

Generali

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha, a maggioranza e per cooptazione,. Si chiude quindi il lungo iter per sostituire l'imprenditore romano, dopo che quest'ultimo si era dimesso a sorpresa il 27 maggio , a circa un mese di distanza dalla sconfitta in assemblea. La scelta non è stata comunque facile, come spiega anche la stessa nota del Leone di Trieste.Il CdA, su conforme proposta del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance assunta all'unanimità, ha esaminato i candidati inseriti nella lista presentata all'assemblea dello scorso 29 aprile dall'azionista VM 2006 Srl (società di Caltagirone), non nominati in tale occasione. Pertanto, ha preso atto dell', ha ritenuto, a maggioranza e con il dissenso dei consiglieri Marina Brogi e Flavio Cattaneo,ed ha messo in votazione le candidature di Alberto Cribiore, Maria Varsellona, Paola Schwizer e Andrea Scrosati, per ciascuna delle quali si è registrato il voto favorevole della maggioranza del consiglio.Tuttavia, avendo detti candidati condizionato la loro accettazione ad un voto unanime, la nomina (come i n precedenza avvenuto con la candidata Roberta Neri) non si è perfezionata: il consiglio ha così proceduto, sempre, alla nomina di Stefano Marsaglia. La nomina è stata approvata dal Collegio Sindacale.Stefano Marsaglia, 67 anni, è stato nominato amministratore. Nato a Torino, vanta unacon ruoli di primaria responsabilità in. È attualmente CEO di Azzurra Capital, società di private equity ed è membro dell'Advisory Board di Afiniti, multinazionale attiva nel campo dell'AI.