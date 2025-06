Mediobanca, Nagel: non vediamo alternative a Banca Generali, rischi da MPS

Generali

Banca Generali

Mediobanca

(Teleborsa) - "La quota inserve a fare l'operazione con. Non vediamo alternative oggi, siamo, che dovrebbe concretizzarsi a ottobre". Lo ha detto, CEO di, in conference call con gli analisti dopo l' aggiornamento del piano industriale al 2028 Per prendere scelte strategiche di questo tipo, "dobbiamo avere alternative molto buone sul piano industriale e finanziario, e Banca Generali lo è - ha spiegato - Non è facile trovare alternative così convincenti e potenti come Banca Generali. Se non riusciremo a portarla a termine, fare altre considerazioni. Ma dobbiamo avere una".Con una eventuale fusione con Banca Generali, Mediobanca potrebbe centrare, rispetto ai 4,4 miliardi che Piazzetta Cuccia stima di centrare tra tre anni in uno scenario stand-alone, secondo quanto emerso dalla presentazione. In questo scenario "illustrativo" il Wealth Management inciderebbe per il 50% dei ricavi, contro il 30% senza Banca Generali. Nagel ha spiegato che le simulazioni che considerano l'integrazione con Banca Generali sono state fatte sui risultati 2024 dello stesso istituto e sulle sinergie stimate da una eventuale fusione con Piazzetta Cuccia che a fine aprile ha annunciato l'OPS, offrendo la partecipazione in Generali."Il: anche se le nostre attività sono sempre associate a del rischio noi abbiamo sempre dimostrato negli ultimi 10 anni che quando fissiamo dei target, normalmente, li centriamo", ha detto Nagel, ribadendo la sua contrarietà all'offerta di MPS.Nagel ha detto che quella lanciata dalla banca senese che "è un', perché non si vedono banche commerciali acquisire banche d'investimento in una transazione ostile. Tra le due opzioni "non c'è paragone" perché "il rischio associato" al piano di Mediobanca "è contenuto, mentre il rischio associato a una transazione senza precedenti come quella proposta da MPS-Mediobanca è elevato", in quanto "c'è un, così come è difficile stimare la distribuzione".