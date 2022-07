Mercati, crisi governo Draghi complica strumento anti-spread BCE

(Teleborsa) - L'ennesima crisi politica italiana ha sorpreso i mercati, nel senso che gli investitori non si aspettavano un tale livello di incertezza prima della fine della legislatura, ma non è certamente un fatto inedito. In assenza della volontà di portare avanti l'attuale coalizione di governo fino alla scadenza originariamente prevista del maggio 2023, gli analisti sono concordi nell'aspettarsi un, come successo in passato. Questo momento è però particolare: Draghi riferirà alle camere nella giornata di mercoledì, mentre la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe annunciare nel meeting di giovedì loa beneficio dei paesi più indebitati."Sebbene l'Italia non sia estranea al caos politico, questa incertezza potrebbe essere più importante del normale per i mercati, poiché precede la presentazione da parte della BCE di piani dettagliati su come interverrà nei mercati obbligazionari e", fa notare Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer di UBS WM in Italia. "Inoltre, i mercati sono, che sarà un importante motore dell'economia nei prossimi anni, in particolare sulla scia dell'aumento dei prezzi delle materie prime", aggiunge l'economista.La percezione dall'estero è che i politici italiani stiano "mentre devono fare i conti con una potenziale crisi energetica, un'inflazione elevata, un livello elevato del debito pubblico, un rallentamento della domanda globale, un ciclo di rialzo dei tassi di interesse e significative incertezze sul nuovo strumento "anti-frammentazione" della BCE", fa notare Credit Suisse. Gli analisti prevedono che la, come nel caso italiano, e vedono un ulteriore allargamento degli spread BTP-Bund "poiché probabilmente eserciterà ulteriore pressione sulla BCE per garantire la sua credibilità e efficacia".La crisi del governo Draghi arriva in un momento comunque positivo per l'economia, con il. L'attività economica dovrebbe infatti aver accelerato, nonostante l'incremento dei costi energetici e le persistenti difficoltà nell'approvvigionamento di input intermedi, secondo le stime di Bankitalia. Sulla base della proiezione centrale dei modelli utilizzati dalla Banca centrale italiana, oggi è stato stimato che il PIL abbia registrato un aumento di circa mezzo punto percentuale sul periodo precedente.Loe le sue quotazioni sono in aumento. Mario Draghi ha segnalato che è determinato a dimettersi dalla carica di primo ministro italiano se non ha il sostegno di tutti i partiti che lo sostengono attualmente, quindi anche del Movimento 5 Stelle che ha innescato la crisi. Se l'Italia andasse alle elezioni in autunno, si troverebbe probabilmente di fronte a uni, visto che i sondaggi suggeriscono che una coalizione di destra potrebbe ottenere la maggioranza.È vero però che l'uscita dall'Eurozona non è più un'eventualità che i partiti di destra sostengono, anche se un. "Ciò probabilmente solleverà le preoccupazioni degli investitori sulle prospettive a lungo termine dell'Italia, sia per quanto riguarda l'Eurozona sia per quanto riguarda la sostenibilità delle sue finanze - afferma Andy Mulliner, Head of Global Aggregate Strategies di Janus Henderson -, ma quasi certamente in questo scenario si assisterà a un premio di rischio più ampio per il debito italiano, che aggraverà ulteriormente l'inasprimento delle condizioni monetarie da parte della BCE.